TORINO – Resta in attesa di giudizio la partita Lazio-Torino, non disputata martedì scorso per il mancato arrivo a Roma della squadra granata, fermata in città dalla Asl di Torino. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, nel comunicato ufficiale emesso oggi, ha indicato come “sub iudice” il match dell’Olimpico, senza assegnare il 3-0 a tavolino per la squadra biancoceleste. Il Torino non era potuto partire a causa dei

numerosi casi dinel gruppo squadra. Nel comunicato il giudice Mastrandrea non fa particolari riferimenti al match, se non nell’indicare “sub iudice” il risultato: si attende evidenemente un supplemento di indagine per certificare l’effettivo impedimento al viaggio per il Torino, anche alla luce del precedente di, che ha portato al verdetto di dover giocare il match non disputato il 4 ottobre scorso all’Allianz Stadium. Anche in quel caso il Napoli, alle prese con due casi di Coronavirus in squadra, era stato fermato dalla Asl.