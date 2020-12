ROMA – L’euforia Champions, la Lazio, non riesce a metterla tutta in campo. E così il Verona, all’Olimpico, fa festa e vince 2-1. Apre un autogol di Lazzari, Caicedo trova il pareggio nella ripresa. Tameze , che sfrutta un errore della difesa biancoceleste, condanna i ragazzi di Inzaghi. Altro stop in campionato, volano invece gli scaligeri in classifica a 19 punti.

Lazio-Verona, la cronaca

Partita tattica, Juric ha studiato bene la Lazio. Milinkovic pedinato, Leiva ingabbiato. La partita si gioca tutta a centrocampo. Prima occasione per Immobile, che in area si gira e trova solo i tabelloni. Colpo di scena: si fa male Acerbi. Problema muscolare per il difensore, che in carriera non è abituato a certi finali. Il più presente tra i calciatori di Inzaghi è costretto ad uscire: al 28’ dentro Hoedt. Sale l’intensità del Verona: Reina blocca su Tameze, poi al 45’ gol Verona. Tiraccio di Dimarco deviato da Lazzari in maniera decisiva che si infila in porta. Reina evita il peggio su Zaccagni. Verona ad un passo dal raddoppio prima dell’intervallo.

Tameze gol partita

La Lazio ci crede di più e gioca sulle fasce. Azione di Lazzari, Caicedo stoppa e gira: zampata vincente e 1-1 all’Olimpico. Poco dopo Silvestri dice no a Lazzari. Ma il Verona è squadra tosta e non molla. Al 64’ Barak mette in mezzo, Tameze la prolunga, Salcedo anticipato di un soffio. Fuori Leiva e Caicedo per Escalante e Correa. E al 67’ Radu sbaglia un retropassaggio, arriva Tameze che dribbla Reina e fa 2-1. Proteste dei biancocelesti per un fallo sul difensore di Salcedo e Reina ammonito. Abisso aspetta il Var, poi tutto confermato. Juric mette Favilli per Tameze, a 15’ dalla fine Salcedo lascia il posto a Colley. Inzaghi si gioca le carte Pereira e Fares per Lazzari e Akpa Akpro. Biancocelesti alla ricerca del pareggio. Arrembaggio finale, Silvestri è bravo su un tiro di Pereira nei minuti di recupero. A testa bassa, le ultime folate offensive, non portano a nulla. Festa Verona finale.