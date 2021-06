Immediata la replica del Team Principal della Mercedes: “Anche loro cercano di rallentare noi. Reclamo per le ali mobili? Facciamolo tutti e vediamo cosa succede”. A rispondere alle parole di Toto Wolff ci ha pensato Chris Horner, Team Principal della Red Bull: ” Ci sono tante voci sulle ali posteriori della Mercedes, se una macchina aderente alle regole passa i test allora è legale – ha commentato Horner – fossi in Toto, con l’ala anteriore della sua macchina terrei la bocca chiusa”.

Nel weekend del GP di Baku si riaccende la polemica tra Mercedes e Red Bull sulla questione delle ali mobili usate, a detta della Mercedes, dalla scuderia rivale in maniera irregolare per permettere alla monoposto di Verstappen e Perez di avere un vantaggio sui rettilinei. A innescare nuovamente la miccia della polemica le parole di Max Verstappen, che ha accusato la Mercedes di voler “rallentare” fuori dalla pista la prestazione delle Red Bull.

