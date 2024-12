Le italiane grandi protagoniste nella sesta giornata di Champions League. Due di loro, Atalanta e Juventus, giocheranno uno spettacolare testa a testa: la Dea, in splendida forma e fresca capolista della Serie A, si misurerà contro la più vincente della competizione, il Real Madrid di Ancelotti. Mercoledì sera, invece, la Juventus di Thiago Motta dovrà fare i conti con il Manchester City di Pep Guardiola, un City che ultimamente fatica a mantenere gli standard a cui sono abituati i tifosi. Scoglio Leverkusen per l’Inter, il Milan accoglie la Stella Rossa a San Siro. Infine, il Bologna, con un solo punto e zero partite vinte, varcherà i cancelli dell’Estadio da Luz per l’inedito confronto con il Benfica. Anche per questa due giorni di Champions, ecco le cinque curiosità sul nuovo turno che attende le italiane nella massima competizione europea:

Bayer Leverkusen-Inter: In questa edizione della Champions l’Inter ha fatto registrare 5 clean sheet consecutivi. Occhio però ai numeri di Sommer contro il Leverkusen: il portiere nerazzurro ha subito ben 40 reti contro i tedeschi, il suo peggior bilancio

della carriera.

Atalanta-Real Madrid: la Dea è riuscita a segnare un solo gol ai Blancos in tre precedenti, peraltro inutile ai fini del risultato (Real-Atalanta 3-1, gol di Muriel). Mbappé sta vivendo la peggior stagione europea della sua carriera, con appena 1 gol

segnato in Champions (alla prima giornata) in 5 gare, sbagliando anche un rigore. Prima del suo arrivo a Madrid, la media gol in Champions del francese era di 0.65 gol a partita, ora, in maglia Blancos, al momento di 0.20.

Juventus-Manchester City: il City ha subito 15 tiri nello specchio in questa Champions, subendo 7 reti e in media un goal ogni 2 tiri subiti. La Juventus risulta imbattuta contro i Citizen in Champions League, avendo vinto entrambi i due precedenti contro

gli inglesi in questa competizione. Parliamo delle sfide della stagione 2015/16, quando i bianconeri vinsero 2-1 a Manchester e 1-0 a Torino, nella fase a gironi.

Benfica-Bologna: scontro inedito tra Benfica e Bologna. L’italiana contro cui il Benfica ha vinto di più è la Juventus (6 vittorie su 8 partite giocate), mentre i rossoblù hanno affrontato solo lo Sporting tra le squadre portoghesi, registrando il 50%

di successi (2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio su 4 match risalenti alla Coppa Uefa degli anni ‘90).

Milan-Stella Rossa: il Milan è la squadra italiana che la Stella Rossa ha affrontato di più: 6 volte, registrando 3 pareggi, 3 sconfitte e 0 vittorie. Ma la squadra di Belgrado sembra soffrire le milanesi in generale, visto il trend negativo anche contro

l’Inter: in tre match disputati la Stella Rossa ha registrato 1 pareggio, 2 sconfitte e zero vittorie.