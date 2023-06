Le radici di questo sport sono molto antiche e infatti vanta diverse versioni dalla più arcaica a quella contemporanea, ed è quest’ultima che ha scritto una storia importante.

Tra record, leggende e curiosità a dir poco strane, ecco alcune storie del tennis che ogni appassionato dovrebbe conoscere.

Djokovic, Nadal e Federer sono i più grandi

Se attualmente Djokovic domina la classifica del Ranking ATP non bisogna dimenticare che anche Nadal è il migliore in assoluto, almeno per quanto riguarda i tornei del Grande Slam vinti, che sono ben 22 a testa. Segue Federer a quota 20 tornei del Grande Slam vinti, ma in totale, lo svizzero è al primo posto per numero di match in cui ha trionfato in carriera, mettendo a segno 369 match point.

Origine del nome Grande Slam

Era il 1933 quando il tennista australiano Jack Crawford vinceva Australian Open, France Open e Wimbledon, mentre sul New York Times il giornalista appassionato di bridge, John Kieran, scriveva che per Jack Crawford, vincere anche l’US Open avrebbe rappresentato un grande slam come nel gioco del bridge, ossia il punteggio massimo. Proprio in quest’occasione, i pronostici tennis professionale si concentrarono fortemente su Crawford, stante l’eccezionale stagione che stava vivendo. Da questo momento la vittoria dei quattro Open venne apostrofata così ma le curiosità non finiscono qui.

Quel brandy che costò il Grande Slam a Jack Crawford

Questa è una curiosità al limite fra leggenda e mito, perché quando Jack Crawford arrivò in finale agli US Open nel famoso anno in cui poteva fare il Grande Slam, vinse i primi due set contro Fred Perry e sul punteggio di 2 – 1 ci fu la famosa pausa in cui i tennisti si riposavano sorseggiando brandy, com’era usanza dell’epoca. Il ritorno in campo non fu dei migliori e probabilmente il tennista australiano non vinse mai quel torneo proprio per colpa del brandy, almeno, così vuole la leggenda.

Il match più lungo di tennis nella storia

La partita di tennis più lunga della storia è durata 3 giorni per un totale di 11 ore e 5 minuti, il match è stato disputato da Isner contro Mahut. La gara è terminata il 24 giugno 2010 e ha visto il trionfo di Isner.

La partita di tennis più breve della storia

La gara tennistica più breve mai disputata in un torneo ufficiale è quella del 2014 fra Nieminen e Tomic, terminata in 28 minuti con una vittoria del primo per 6 – 0, 6 – 1.

I tennisti che hanno conquistato il Grande Slam d’Oro

Questo riconoscimento significa che un tennista ha vinto tutti e quattro gli Open e anche una medaglia d’oro almeno una volta in carriera, è uno dei record più difficili da raggiungere e infatti, sono soltanto 4 gli atleti che ci sono riusciti.

Per la categoria ATP sono Agassi e Nadal ad aver compiuto questa impresa, per la categoria femminile sono Steffi Graf (moglie di Agassi) e Serena Williams ad aver raggiunto questo traguardo.