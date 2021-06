È in corso la seconda giornata della fase a gironi di UEFA EURO 2020 e diverse squadre possono raggiungere Belgio, Italia e Olanda agli ottavi di finale. Facciamo i calcoli girone per girone, specificando quali sono le regole in caso di arrivo a pari punti.

Qualificate matematicamente agli ottavi Belgio, Italia, Olanda

Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze si qualificano agli ottavi di finale.

I seguenti calcoli sono solo a scopo informativo; i calcoli ufficiali saranno effettuati dalla UEFA dopo tutte le partite del girone, secondo gli articoli 20 e 21 del Regolamento del Campionato Europeo UEFA. I seguenti esempi possono non prevedere tutte le potenziali situazioni.

Classifiche

Calendario e risultati

Gruppo A

Domenica: Svizzera (1 punto) – Turchia (0), Italia (6) – Galles (4)

L’Italia è qualificata e arriverà prima se evita la sconfitta.

Il Galles arriverà tra le prime due se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia.

La Svizzera può arrivare tra le prime due se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma sarà eliminata se perde.

La Turchia non può arrivare tra le prime due e deve battere la Svizzera per arrivare terza.​

Gruppo B

Lunedì: Russia (3) – Danimarca (0), Finlandia (3) – Belgio (6)

Il Belgio è qualificato e vincerà il girone con un pareggio.

La Russia si qualifica con una vittoria o con un pareggio se la Finlandia non batte il Belgio.

La Finlandia si qualifica con una vittoria o con un pareggio se la Russia perde contro la Danimarca.

La Danimarca può chiudere al secondo posto se batte la Russia e la Finlandia perde contro il Belgio, ma tutto dipenderà dal numero di gol segnati in queste due sfide.

Gruppo C

Lunedì: Macedonia del Nord (0) – Olanda (6), Ucraina (3) – Austria (3)

L’Olanda è qualificata come vincitrice del girone.

L’Ucraina chiuderà al secondo posto con una vittoria o un pareggio.

L’Austria deve battere l’Ucraina per chiudere al secondo posto.

La Macedonia del Nord non può chiudere nei primi tre posti.

Gruppo D

Martedì: Croazia (1) – Scozia (1), Repubblica Ceca (4) – Inghilterra (4)

La Repubblica Ceca si qualificherà come prima del girone se eviterà la sconfitta contro l’Inghilterra. Arriverà seconda in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Scozia contro la Croazia. I cechi finiranno terzi solo in caso di sconfitta e vittoria della Croazia con un risultato che gli consentirà di superarli nella differenza reti.

L’Inghilterra andrà agli ottavi con un pareggio oppure se la Scozia non riuscirà a vincere. Arriverà prima in caso di vittoria contro la Repubblica Ceca, mentre arriverà terza se perderà e la Scozia vincerà con un risultato che gli consentirà di superarli nella differenza reti.

La Croazia deve vincere per rimanere in corsa come migliore terza, anche se potrebbe ancora superare la Repubblica Ceca al secondo posto per la differenza reti.

La Scozia deve vincere per arrivare almeno terza, e potrebbe superare l’Inghilterra al secondo posto per la differenza reti.

Gruppo E

Sabato: Spagna (1) – Polonia (0)

Mercoledì: Slovacchia (3) – Spagna, Svezia (4) – Polonia

La Spagna non può qualificarsi o venire eliminata alla Giornata 2.

La Polonia non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Spagna.

La Svezia si qualifica se evita la sconfitta contro la Polonia a prescindere dagli altri risultati.

La Slovacchia si qualifica se batte la Spagna mercoledì, a prescindere dagli altri risultati.

Gruppo F

Sabato: Ungheria (0) – Francia (3), Portogallo (3) – Germania (0)

Mercoledì: Portogallo – Francia, Germania – Ungheria

Il Portogallo passa il turno se batte la Germania. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e l’Ungheria non batte la Francia.

La Francia passa il turno se batte l’Ungheria. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e la Germania non batte il Portogallo.

La Germania non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Portogallo e l’Ungheria non batte la Francia.

L’Ungheria non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Francia e la Germania non batte il Portogallo.

Ottavi di finale

Calendario: tutte le partite a eliminazione diretta e tabellone completo



Sabato 26 giugno

2A – 2B (18:00, Amsterdam)

1A – 2C (21:00, Londra)

Domenica 27 giugno

Olanda – 3D/E/F (18:00, Budapest)

1B – 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

2D – 2E (18:00, Copenhagen)

1F – 3A/B/C (21:00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

1D – 2F (18:00, Londra)

1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)

Orari CET

Criteri di spareggio nei gironi

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per stabilire la classifica finale si applicano i seguenti criteri nell’ordine indicato:

a. maggior numero di punti ottenuti nelle partite giocate contro le squadre in questione

b. miglior differenza reti nelle partite giocate contro le squadre in questione

c. maggior numero di gol segnati nelle partite giocate contro le squadre in questione

d. se dopo aver applicato i criteri da a) a c) le squadre risultano ancora in parità, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le rimanenti squadre per stabilire la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a i) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora in parità

e. miglior differenza reti in tutte le partite del girone

f. maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

g. maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone

h. minor numero di punti disciplinari, calcolati solo in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

i. posizione nel ranking delle qualificazioni europee

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si affrontano nell’ultima partita del girone e sono ancora in parità al termine della gara, la classifica finale viene stabilita ai calci di rigore, purché nessun’altra squadra del girone abbia lo stesso numero di punti al termine della fase a gironi.

Come vengono stabilite le quattro migliori terze

Con riferimento all’articolo 21.03, i risultati delle squadre terze classificate sono confrontati sulla base delle loro tre partite della fase a gironi, secondo i seguenti criteri:

a. maggior numero di punti

b. miglior differenza reti

c. maggior numero di gol segnati

d. maggior numero di vittorie

e. minor numero di punti disciplinari, calcolati solo in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

f. posizione nel ranking delle qualificazioni europee​

Una volta determinate le quattro migliori terze, l’articolo 21.05 del regolamento spiega in quali ottavi di finale giocano le migliori terze.

