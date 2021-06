Oltre a recuperare la piena efficienza fisica, Zlatan dovrà trovare un modo diverso di gestirsi per diminuire le assenze. E puntare così a rivincere un titolo in rossonero

Per ora si tuffa dal pontile del nuovo yacht “Rebeca”, in attesa di tuffarsi nella 23esima stagione dal professionista. Il contributo che Zlatan Ibrahimovic potrà dare al Milan nella prossima stagione, invece, è “Unknown”, sconosciuto, come il nome della barca con cui era andato a Sanremo per il Festival: incognita soprattutto fisica, visto che giocherà da iper-veterano dopo un serio infortunio al ginocchio sinistro. C’è fiducia, però. Il club gliel’ha accordata offrendogli un rinnovo di contratto che può fruttargli fino a 7 milioni netti, se il bonus verrà guadagnato per intero. E Ibra è ovviamente sicuro di poter ripagare l’investimento, un po’ per la sconfinata autostima e un po’ perché l’intervento effettuato a Roma dal dottor Musahl è riuscito bene. Vuole zittire gli scettici, Zlatan, ancora una volta. Un passo dopo l’altro, insegue tre missioni personali che aiuterebbero tanto il Diavolo a vivere un’annata di altissimo livello.

Prima sfida — Il primo obiettivo su cui concentrarsi è una data sul calendario. Cerchio rosso intorno all’8 luglio, il giorno del raduno a Milanello. Zlatan vuole presentarsi lì coi compagni, quelli che non saranno in vacanza post-Europeo. Ci saranno i tifosi, che come da tradizione daranno il bentornato alla squadra fuori dai cancelli del centro tecnico: occasione perfetta per fare un video e postarlo sui social, come già accaduto in passato. A Ibra queste cose piacciono. Poi, verosimilmente, terapie e palestra, mentre gli altri rossoneri cominceranno a correre agli ordini di Pioli. L’idea è quella di lavorare col pallone da inizio agosto ed essere pronto a inizio campionato, pur con tutta la prudenza del caso per non rischiare ricadute.

Seconda sfida — Tornato in piena efficienza fisica, il difficile sarà restarci. Nella scorsa stagione Ibrahimovic è stato a disposizione di Pioli per metà delle partite (il 51%): su questo dato ha inciso anche la positività al Covid, va detto, però è un risultato migliorabile. Trovare un vero alter ego sarebbe importante anche per questo: finora Ibra è stato il terminale offensivo quasi insostituibile, ma in futuro sarebbe meglio evitare di partire titolare in troppe partite consecutive. Anche perché c’è la Champions League, che consiglierà turn over e gestione delle energie. In tanti, negli ultimi mesi, hanno parlato di un Ibra destinato a diventare più leader emotivo che tecnico nel nuovo Milan: conoscendo il carattere dello svedese, non avrà gradito.

Terza sfida — Infine, l’obiettivo principale. Vincere. L’ossessione di Zlatan è sempre la stessa, l’ha ripetuto per tutto il 2021, anche quando l’Inter era davvero troppo lontana per sognare ancora lo scudetto. Nell’intervista a Milan TV il giorno del rinnovo, Ibra ha ribadito che uno come lui non può pensare a nulla di diverso che conquistare titoli e trofei. Vincere col Milan a 40 anni suonati, 11 dopo il suo unico scudetto rossonero, lo proietterebbe ancora di più nella leggenda. Parola che per lui ha un fascino speciale.

30 giugno – 20:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it