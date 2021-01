“Abramovich-Shevchenko, legame saldo”

Shevchenko, da calciatore, ha militato nelle fila del Chelsea dal 2006 al 2008, a cavallo

tra le due esperienze con la maglia rossonera. Un’avventura non particolarmente esaltante, con 22 gol segnati in 77 partite (ed appena 9 in 48 gettoni di presenza in campionato), che non gli hanno impedito però – scrive sempre Le10Sport – di legare profondamente col patron: lo testimonierebbe la militanza nelle giovanili dei Blues di Sheva jr, il promettente, nato proprio a Londra 14 anni fa.