Leao sul suo primo EP e su come è nata la passione per la musica : “Sono molto felice del successo ottenuto con Beginning, è stato accolto molto bene sia su ‘Spotify‘ che su ‘YouTube‘. La mia passione per la musica nasce grazie a mio papà, che prima era cantante, ma il mio vero amore è il calcio”

“ Leao sulla sua passione per il calcio : “Giocavo sempre con i miei amici vicino casa e poi c’è stata la svolta, ricordo bene l’emozione quando ho passato il test per entrare allo Sporting Lisbona e in seguito hanno deciso di tesserarmi”.

Leao su Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimović: “Entrambi hanno una personalità molto forte. Mister Pioli mi stimola sempre e so che quando mi chiede di più è perché posso darglielo. Ibrahimović per me è come un fratello maggiore, ha tanta esperienza e siamo tutti orgogliosi di averlo in squadra. La cosa più importante che mi hanno insegnato è la mentalità. Nel calcio come nella vita, ci sono momenti in cui tutto va bene e altri in cui non è così, ma se hai una mentalità forte puoi superare tutte le difficoltà e fare grandissime cose”.