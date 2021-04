Occhio all’errore

Quattro e mezzo. E’ il voto che la Gazzetta ha assegnato ieri a Rafael Leao, centravanti del Milan. Il peggiore in campo: non soltanto tra i rossoneri, ma tra tutti i trentadue giocatori che hanno pestato il prato di San Siro. Non è la prima volta quest’anno che il ragazzo portoghese delude le aspettative. Dei tanti giovani di Pioli, è quello che ha fatto meno progressi, considerato oltretutto il grande potenziale tecnico (e fisico: 188 centimetri per 81 chili). Sono in molti, tra i tifosi rossoneri, a sentire l’esigenza di un “vero” centravanti, che possa rappresentare una credibile alternativa a Zlatan Ibrahimovic, anche in prospettiva. E difatti tra i nomi più gettonati per il prossimo mercato ci sono quelli di Vlahovic e Scamacca. Eppure, io credo che non insistere sul ventunenne ex Lilla ed emarginarlo nel progetto futuro, come inevitabilmente avverrebbe nel caso di arrivo di un nuovo giovane attaccante, potrebbe rivelarsi un clamoroso errore.