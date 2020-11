LECCE – Un grandissimo Stepinski (doppietta), insieme a Coda, è stato il protagonista del 3-1 che il Lecce ha rifilato al Pescara. Adesso Oddo, con un solo punto in sei gare, trema. Corini, ora a 9 punti, torna in zona play off.

LA CLASSIFICA

VantaApre Stepinski

L’avvio è tutto di marca giallorosso, con i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio già al 6′ con Coda che, raccogliendo un cross basso di Stepinski, calcia quasi a botta sicura trovando però la strepitosa risposta di piede di Fiorillo. Ma il gol è nell’aria e si materializza al 12′: è Stepinski Advertisements risolvendo una mischia in area pescarese sugli sviluppi di un corner. I salentini comandano il gioco con un Adjapong letteralmente padrone della fascia destra e al 21′ ci provano ancora con Coda: la sua girata di prima intenzione termina alta. Al 26′ si fa vedere il Pescara con Maistro che serve Belloni, ma la conclusione del numero 18 è troppo imprecisa per impensierire Gabriel. Al 39′ gran verticalizzazione di Henderson per Coda, che arriva a tu per tu con Fiorillo. L’ex Benevento, però, si divora il raddoppio calciando clamorosamente fuori. Negli ultimi minuti del primo tempo ancora giallorossi in avanti con Mancosu, contrato in angolo, e Adjapong, sui cui Fiorillo respinge prima dell’impreciso tap-in di Coda che mette fuori.

LECCE-PESCARA 3-1: TABELLINO E STATISTICHE

Coda, magia di Maistro, poi di nuovo Stepinski

La ripresa comincia con una bella percussione di Ceter, fermato sul più bello dall’intervento di Adjapong che mette in angolo. Ma dopo 2′ il Lecce raddoppia: gran merito del gol realizzato da Coda va a Mancosu, bravo a servire l’attaccante sul secondo palo. I giallorossi non si accontentano e continuano a premere, ma con un tiraccio di Tachtsidis che colpisce malissimo e spedisce a lato. Il Pescara si desta con il tiro dalla distanza di Maistro che però trova la difesa salentina pronta a respingere. Sembra tutto tranquillo, ma al 62′ i biancazzurri la riaprono con un bellissimo destro a giro di Maistro, che firma il 2-1 lasciando di sasso Gabriel. Il Pescara ora ci crede e al 70′ sbatte su Gabriel, bravo a respingere la bordata di Vokic dal limite. L’inerzia della gara ora è tutta dalla parte di Oddo, ma al 74′ Fernandes perde palla e dà il via ad un gran contropiede di Stepinski riporta il Lecce sul doppio vantaggio e il 3-1 che chiude definitivamente la partita.

