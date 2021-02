LECCE – Il Lecce, domani contro il Brescia (ex squadra del tecnico giallorosso Eugenio Corini) vuole voltare pagina dopo l’1-2 patito contro l’Ascoli. Ecco le parole di Corini in conferenza stampa: “Oggi valuterò se certi giocatori hanno recuperato o meno. Siamo delusi dal risultato di venerdì e dobbiamo trasformare questa sensazione in energia per svoltare e riprenderci dopo aver lasciato dei punti per strada. Siamo in ritardo rispetto Advertisements piccole fragilità che fanno perdere punti” .