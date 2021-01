LECCE – Il Lecce, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso noto “di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazione del calciatore Fabio Pisacane proveniente dal Cagliari Calcio”. Il difensore nella mattinata di oggi ha “ultimato questa mattina le visite mediche” si legge nel comunicato, e “questo pomeriggio sarà all’Acaya Golf Resort & SPA e sosterrà il primo allenamento in maglia giallorossa”. Con il

Cagliari Pisacane ha militato dall’estate 2015 ed è stato tra gli artefici della promozione in Serie A: i rossoblù sardi lo salutano così dal proprio sito: “Esempio di grande professionalità e dedizione, Pisacane si è fatto apprezzare non solo come calciatore, ma anche per le sue qualità umane. Lascia la Sardegna dopo 153 gare e 5 reti. Il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in queste cinque stagioni e mezzo di battaglie combattute assieme e gli augura le migliori soddisfazioni per il continuo della sua carriera”.