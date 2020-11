LECCE – Reduce dall’incredibile 7-1 rifilato alla Reggiana per il Lecce è tempo, purtroppo, di pensare al Coronavirus. Il club giallorosso ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che “i due calciatori risultati positivi al Covid-19 lo scorso 31 ottobre e 2 novembre, si sono sottoposti nuovamente a test molecolare di controllo le cui risultanze hanno dato esito indeterminato per i due calciatori”. Per il componente dello staff, invece,

Advertisements

è arrivata la

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram