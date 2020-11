LECCE – Il Lecce ha annunciato i rinnovi di Mancosu, Gabriel e Calderoni. Mancosu era in scadenza il 30 giugno 2022 e, come comunica il club, ha prolungato “fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il capitano giallorosso, arrivato a Lecce nella stagione 2016/17, ha collezionato 153 presenze realizzando 44 reti”. Era in scadenza nel 2021 Calderoni, che ha rinnovato “fino al termine della stagione sportiva 2021/22. Il difensore Advertisements Scadenza nel 2021 anche per Gabriel, che anche lui ha prolungato “fino al termine della stagione sportiva 2021/22. L’estremo difensore giallorosso, arrivato nella scorsa stagione, ha collezionato 43 presenze”.

Fonte tuttosport.com

