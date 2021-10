A Istanbul la Ferrari mostra grandi progressi e a lungo gareggia con i migliori. Il monegasco spera nella vittoria ma finisce fuori dal podio. Show di Sainz, 8°: “Sono andato all’attacco e mi sono divertito”

Una delle migliori Ferrari dell’anno nel Mondiale F1 2021 per prestazioni e ritmo, quella vista nel GP di Turchia, eppure solo un 4° posto per Charles Leclerc e un 8° per Carlos Sainz. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dunque? Per Leclerc non c’è dubbio. “Sono deluso. Sì avevamo una bella macchina, è stato un weekend certamente positivo però, per come si era messa, alla fine sono deluso”.

rimpianto ferrari in turchia — Charles infatti si era ritrovato da solo in vetta e la pazza idea della vittoria l’ha accarezzata di certo. E ha provato a restare in pista fino alla fine, evitando la gita ai box. Il progetto però è naufragato presto, complice il deterioramento delle prestazioni. “Sì, ci abbiamo provato fino alla fine. Le intermedie qui erano molto strane, in pratica andavamo più forti di quelli che avevano messo le gomme nuove per tanti giri. Poi però dopo 7 o 8 giri loro guadagnavano tanto su di noi, troppo. Facevamo troppa fatica e allora era ovvio andare ai box. Forse l’abbiamo fatto troppo tardi. E quando sono uscito di nuovo in pista ci ho messo un po’ a ritrovare l’equilibrio, e quando l’ho fatto ero già troppo lontano da Perez, peccato.”

gara pazza per Sainz — Che quello di Turchia sarebbe stato un GP diverso per Sainz lo si sapeva. Lo spagnolo partiva dal fondo e ha dovuto impostare una gara di rimonta. Alla bandiera a scacchi, dopo una sequela di sorpassi, Carlos ha chiuso ottavo, venendo anche nominato miglior pilota della giornata. “Mi sono divertito! Ho fatto davvero tanti sorpassi, me li sono dovuti guadagnare uno dopo l’altro, perché ho avuto una partenza abbastanza normale. Ho spinto al massimo anche se qui non era facile gestire la gomma, la pista era ancora bagnata”. Unico neo della sua gara un pit troppo lungo che gli ha precluso ulteriori balzi in avanti. “Non mi posso lamentare oggi, è stata una giornata di cui essere felice. Mi sono emozionato, sono andato all’attacco, vorrei tante altre gare così. Certo i problemi al box forse hanno fatto sì che non riuscissi a prendere Norris, ci è costato un po’, una posizione forse ma va bene così, sono contento”, ha detto Sainz. I presupposti però per il finale di stagione e per il 2022 ci sono tutti. “Con la power unit nuova è un’altra storia e si vede. È la prova che stiamo lavorando bene, non ci siamo fermati e anzi abbiamo portato un upgrade a 7 gare dalla fine, mentre gli altri già pensano al prossimo anno. Noi non vogliamo lottare per i piazzamenti ma vincere”.

classifiche iridate — Queste le classifiche del campionato dopo il GP di Turchia:

1. Verstappen (Ola) punti 262,5

2. Hamilton (GB) 256,5

3. Bottas (Fin) 177

4. Norris (GB) 145

5. Perez (Mes) 135

6. Sainz (Spa) 116,5

7. Leclerc (Mon) 116

8. Ricciardo (Aus) 95

9. Gasly (Fra) 74

10. Alonso (Spa) 58

11. Ocon (Fra) 46

12. Vettel (Ger) 35

13. Stroll (Can) 26

14. Tsunoda (Gia) 18

15. Russell (GB) 16

16. Latifi (Can) 7

17. Raikkonen (Fin) 6

18. Giovinazzi (Ita) 1

Costruttori

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

10 ottobre 2021

Fonte Gazzetta.it