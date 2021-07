È stato bello sognare per quasi 50 giri, credere che una settimana dopo i rigori vincenti degli azzurri di Roberto Mancini, la Ferrari potesse segnare un altro gol in Inghilterra, a casa loro come aveva urlato via radio tre anni fa Sebastian Vettel dopo aver sconfitto Lewis Hamilton, con la malandrina collaborazione di Kimi Raikkonen che aveva accompagnato fuori il padrone di casa alla prima curva.