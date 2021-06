Il monegasco vuole rifarsi dopo il ritiro a Montecarlo: “Ho fatto il massimo, ovviamente la delusione era molta. Qui rettilinei difficili”. Sainz: “Mi sto adattando bene al nuovo team, ma non c’è un segreto, solo molto lavoro”

Charles Leclerc volta pagina. Il monegasco della Ferrari si presenta a Baku per dimenticare il brutto weekend di Monaco che ancora una volta, malgrado sia casa sua, gli ha fatto vivere una domenica amara. Il miglior tempo del sabato, l’incidente, la pole, il ritiro per il problema al semiasse nel giro di allineamento la domenica… Un’altalena di emozioni finite male che ora Charles vuole mettersi alle spalle in Azerbaigian.

Il massimo — “Ho sempre cercato di dimenticare le brutte situazioni – ha detto in conferenza stampa – cercando però anche di imparare da esse. Sono certo di aver fatto il massimo e non mi posso rimproverare nulla. Ora penso a Baku. Sabato sera a Monaco ero dispiaciuto per l’incidente, ma abbiamo controllato tutto convinti di poter fare una bella gara. Poi nel giro di allineamento, prima del tunnel, ho iniziato a sentire problema al posteriore e ho capito che sarebbe stato un problema. Almeno Carlos ha fatto una bella gara e sono contento per il risultato del team”.

Veloci in curve lente — Baku evoca invece bei ricordi a Leclerc, che qui ha conquistato con la Sauber i primi punti iridati nel 2018: “Baku simile a Montecarlo? Non direi, Monaco è unica e qui ci sono rettilinei che non saranno facili. Mi piacciono i cittadini, sono i miei preferiti, qui poi ho conquistato i primi punti in F1 ed è un ricordo cui ci sono affezionato. Una pista dove la Ferrari può fare bene come a Monaco? Direi Singapore, anche se ci sono fattori come l’umidità e la corsa in notturna per cui è impossibile dire come potremmo andare”. La Ferrari è sembrata andare veloce nelle curve lente, da cosa dipende? “È un insieme di fattori, qualità del telaio e aerodinamica anche se stiamo ancora cercando di capire il motivo di questa velocità”.

Sainz, buon adattamento — Carlos Sainz ci ha preso gusto e non vuole smettere. Il secondo posto di Montecarlo è stato anche il primo podio 2021 della Ferrari e lo spagnolo spera di continuare anche questo fine settimana a Baku. Tutti sono rimasti ben impressionati dal modo in cui Carlos si è ambientato al Cavallino. I segreto? “Non credo ce ne sia uno – ha detto Sainz – lavoro molto e c’è ancora da fare per migliorare e integrarmi. Sicuramente aiuta stare tanto con gli ingegneri a Maranello, la F1 oggi è così complessa che richiede che tu le dedichi molto tempo. Sicuramente bisogna anche adattarsi”.

Non tutto semplice — Certo non tutto è semplice: “Il cambio da McLaren a Ferrari mi è piaciuto – ha detto ancora Sainz – meno bello è quando sei 2-3 decimi dietro rispetto al tuo compagno di squadra, è un processo di apprendimento che richiede di adattarsi. Io ho cambiato diversi team e sicuramente questo aiuta. Comunque l’adattamento non dipende mai solo da un fattore, penso a dettagli che spesso si imparano in anni di esperienza in un team e provando la macchina su piste diverse, sono cose che si scoprono col tempo”.

