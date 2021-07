il pensiero di leclerc

—

“Non credo che siamo riusciti a capire del tutto come far funzionare le gomme in modo ottimale”, ha spiegato Leclerc dopo le Libere, “dobbiamo lavorare su questo aspetto ma nel complesso credo che sia stata una buona giornata. I tempi delle FP2 non penso siano rappresentativi di dove siamo noi e dove sono i nostri avversari. Abbiamo un passo gara forte come la settimana scorsa mentre su quello della qualifica ci stiamo lavorando ma sono ottimista. Io credo che abbiamo raggiunto le McLaren a livello di prestazione, ci manca un piccolo step per star loro davanti”, ha chiuso il monegasco della Ferrari.