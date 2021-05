Charles Leclerc prova a girare pagina dopo lo sfortunato GP di Montecarlo e lo fa cambiando sport, per una sera, impegnato a giocare a calcio nella Partita del Cuore. “La gara di Monaco è stato un colpo difficile da smaltire, sapevamo che era una delle poche opportunità quest’anno di partire davanti – ha detto il ferrarista Charles Leclerc a margine della Partita del Cuore -, ma fa parte del gioco, ho dato tutto e adesso penso alla prossima corsa”.

la monoposto k.o.

—

La mente del pilota monegasco torna così al GP di Monaco che lo ha visto conquistare la pole salvo poi non poter prendere parte alla gara per un problema alla sua Ferrari danneggiata in un incidente proprio alla fine della qualifica, con esposizione della bandiera rossa. La sua monoposto è stata esaminata, ma nel raggiungere la posizione di partenza ha subito un cedimento nella zona del semiasse posteriore sinistro che lo ha escluso dalla gara ancor prima dello spegnimento del semaforo.