Per dimenticare e andare oltre la delusione del GP di Montecarlo, mai disputato per il cedimento di una parte del semiasse sinistro della sua Ferrari nel giro di allineamento, Charles Leclerc si è rituffato in pista per una sessione di test al Paul Ricard, in Francia. Lavoro incentrato sullo sviluppo delle gomme Pirelli da pioggia per il 2022.