Charles Leclerc ha avuto una prima giornata in pista dai due volti. Mattinata complicatissima, con le FP1 praticamente saltate per un problema al cambio della Ferrari SF21, e le FP2 da pilota più veloce in pista: “Sono contento e mi sento davvero bene con la macchina, anche se nelle FP1 ho fatto solo quattro giri. Ho fatto un buon tempo e penso di avere ancora del margine, però penso che anche i nostri avversari ne abbiano…”, ha sottolineato il monegasco che corre nelle strade di casa. “Ci aspetta un venerdì di lavoro duro”, ha continuato Leclerc, “non possiamo ancora essere ottimisti, sembra tutto troppo bello per essere vero. È presto per capire il nostro reale potenziale, sabato si vedrà”.

sainz e la ferrari

Anche Carlos Sainz era sorridente dopo le FP a Montecarlo, ma i reali valori, come detto, si vedranno nelle prossime attività in pista: “Bene nelle FP1, mi sono trovato subito bene con la macchina e anche nelle FP2 facevo sempre tempi per stare davanti. Poi però bisognerà vedere che carichi e set up abbiamo noi e gli altri, qui c’è sempre molta differenza tra il giovedì e il sabato, per cui sembriamo molto vicini ai migliori ma serve aspettare per un reale bilancio”. L’aspetto più positivo, secondo lo spagnolo, è l’agilità della SF21 sulle strade di Montecarlo: “Ci sono diversi segnali positivi per il team, il principale è che la macchina in curva è davvero veloce”.