Charles Leclerc non ha dubbi, la Ferrari a Imola ha iniziato con il piede giusto il secondo GP del Mondiale di F1 2021. “La giornata è stata senz’altro positiva — ha detto il pilota monegasco di Maranello — nonostante il tempo perso nella prima sessione e l’incidente alla fine della seconda. La SF21 è veloce, il bilanciamento è buono e mi sono sentito a mio agio immediatamente. Ovviamente soltanto in qualifica sapremo quali sono i veri valori in campo, anche perché forse qualcuno non ha ancora mostrato tutto il proprio potenziale”.

leclerc competitivo

“Ho commesso un errore mentre stavo spingendo a fondo in configurazione gara, mi dispiace per i ragazzi ma per fortuna mancavano solo due minuti. Sono stato contento del mio giro secco — ha aggiunto Leclerc nel comunicato diramato dalla Ferrari — il tempo che mi è stato cancellato per una manciata di centimetri sarebbe stato il migliore e anche sulla distanza credo che abbiamo trovato un buon bilanciamento. In qualifica penso che un buon risultato possa essere alla nostra portata”.