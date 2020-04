Prosegue invece la trattativa con l’Aic sui tagli agli ingaggi MILANO (ITALPRESS) – E” durata poco piu’ di due ore l’assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi in videoconferenza per discutere delle mosse da intraprendere per affrontare l’emergenza Coronavirus, sia dal punto di vista economico che da quello dei calendari. Presenti tutte e 20 le societa’ della massima serie, nel corso della riunione si sono esaminati gli scenari prospettati ieri dalla Uefa, dopo un incontro con l’Eca e le altre Leghe europee. Riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A e Coppa Italia, la Lega Serie A considerera’ “la ripresa dell’attivita’ sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi, come ha sempre fatto, ai decreti del governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte. Nell’affrontare i diversi scenari, che restano tuttora incerti, la Lega Serie A proseguira’ nei prossimi giorni, attraverso i tavoli di lavoro gia’ costituiti, ad analizzare l’impatto e le conseguenze del Covid-19 a livello medico, economico, normativo, sportivo e di risk assessment per i Club e la stessa Lega Serie A”. In particolare, dal punto di vista del taglio degli ingaggi, si e’ deciso di proseguire le trattative con l’Associazione Italiana Calciatori. (ITALPRESS). trl/glb/red 03-Apr-20 20:12