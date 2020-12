TORINO – Con una nota ufficiale, la Lega Pro rende noto il giorno in cui si terrà la prossima assemblea elettiva : “Il Presidente, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto di Lega, convoca l’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica dei poteri;

2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

3) intervento e comunicazioni del Presidente;

5) elezione dei due Vice Presidenti della Lega;

6) elezione dei sei componenti del Consiglio Direttivo della Lega;

7) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti;

8) varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Gran Salone dei Cesari dell’Hotel Hilton Rome Airport, via A. Ferrarin, 2, 00054 – Fiumicino, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00 del 12 gennaio 2021 ed in seconda convocazione con inizio alle ore 11 del 12 gennaio 2021, e sarà regolata dalle vigenti disposizioni di cui allo statuto e al regolamento elettorale reso noto con Comunicato Ufficiale pubblicato in pari data”.