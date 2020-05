“Dobbiamo tornare a giocare come stavamo facendo” ROMA (ITALPRESS) – “La grande sfida per la Lazio non è rappresentata dalla Juve ma dalla Lazio stessa, il tornare a giocare come stavamo facendo prima dello stop. Dobbiamo crederci, mancano 12 partite, senza dimenticare che prima che iniziasse la stagione l’obiettivo era qualificarci alla prossima Champions, cosa che non riesce da tempo”. Intervistato dal portale brasiliano “Terra”, per Lucas Leiva – in vista della probabile ripartenza del campionato e della corsa scudetto – la Lazio deve guardare solo a se stessa e ricominciare da dove aveva lasciato. Inzaghi lo riavrà subito a disposizione: la sosta forzata gli ha permesso di operarsi al ginocchio per risolvere un vecchio problema e recuperare. “Ho sfruttato questa opportunità ed è andato tutto bene – riconosce – Ho dovuto rischiare un po’ ma è stato un vantaggio operarmi durante questo periodo”. (ITALPRESS). glb/red 16-Mag-20 18:22