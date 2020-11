ELCHE (Spagna) – Pareggio per 1-1 nell’anticipo della nona giornata di Liga tra Elche e Celta Vigo. Succede tutto nel primo tempo: dopo appena quattro minuti di gioco i padroni di casa passano in vantaggio col rigore (assegnato tramite Var) di Fidel. Il Celta, dopo aver sprecato un clamoroso gol con Mendèz, trova il pareggio con Mina grazie a un diagonale da fuori area al 41′. Nel

secondo tempo le occasioni più importanti le hanno gli ospiti ma non riescono a concretizzarle. Un punto che va stretto al Celta, che non riesce ancora a ingranare la marcia: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e 17° posto in classifica. Per i neopromossi un altro buon risultato che li tiene a metà classifica ricordando che devono ancora recuperare due partite.

Elche-Celta Vigo, curiosità e statistiche

