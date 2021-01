Al via il girone di ritorno in serie B , con l’ Empoli che si conferma in vetta battendo 3-1 il Frosinone. Al Castellani i toscani ribaltano il momentaneo vantaggio di Kastanos con Mancuso,Zurkovksi e Bajrami. A Lignano Sabbiadoro è pari nello scontro playoff fra Pordenone e Lecce , coi salentini in vantaggio con Coda raggiunti da Musiolik. E’ ancora sfida serrata in classifica marcatori per Coda e Mancuso , che vanno

Empoli primo in classifica, 3-1 al Frosinone

L’Empoli vince 3-1 in rimonta contro il Frosinone: al 31′ Kastanos porta in vantaggio i laziali: il cipriota conclude l’uno due con Novakovich con un gran tiro che si infila alle spalle di Brignoli. Secondo gol in campionato per lui, nel gol del suo compleanno. Due minuti dopo l’Empoli trova il pari con Mancuso che, imbeccato in contropiede da Bajrami, batte Bardi in uscita con un tocco sotto. Al 42′ Zurkovski, al primo gol stagionale, porta in vantaggio i toscani: il polacco è bravo a controllare un cross di Sabelli e concludere con potenza in rete di destro. Nel secondo tempo è Bajrami a segnare il 3-1 con un gran gol: il centrocampista svizzero supera due avversari con un doppio passo e fredda nuovamente Bardi. Empoli che sale a 41 punti in classifica, confermandosi al primo posto. Momento nero per il Frosinone che non vince da sette partite e resta fermo a 27 punti.

Empoli – Frosinone 3-1, tabellino e statistiche

Lecce, un punto a Pordenone

Finisce in pareggio la sfida di Lignano Sabbiadoro fra Pordenone e Lecce: salentini avanti al 12′ con Coda: il centravanti ex Benevento segna un gran gol di destro dopo una serpentina in area fra tre avversari. Pareggia il Pordenone al 21′ con Musiolik, che approfitta di una corta respinta di Gabriel su tiro di Butic. Lecce che resta al settimo posto con 31 punti, la squadra di Tesser segue a 29 punti in coabitazione col Venezia.

Pordenone – Lecce 1-1, tabellino e statistiche

Ascoli all’ultimo minuto, 2-1 al Brescia

Vittoria importantissima per l’Ascoli in chiave salvezza: il Brescia passa in vantaggio al 18′, nel miglior momento dell’Ascoli, con calcio di punizione del polacco Jagiello, che si infila in basso sul palo di Leali che non vede partire il pallone. Al 61′ i padroni di casa pareggiano con Eramo, che batte un non perfetto Joronen con un tiro da fuori. Bianconeri in disperata ricerca dei tre punti, trovano il gol vittoria al 93′ quando Brosco approfitta di una mischia su un calcio di punzione e beffa Joronen facendo esplodere la panchina. Finisce 2-1, e Brescia che allunga la striscia di sconfitte consecutive a quattro. Marchigiani che lasciano l’ultimo posto in classifica e vanno a raggiungere l’Entella a 17 punti.

Ascoli – Brescia 2-1, tabellino e statistiche

Cosenza, tre punti in rimonta: 2-1 all’Entella

Vittoria importante per il Cosenza in zona salvezza contro l’Entella: Costa al 27′ porta in vantaggio i liguri: il numero 3 biancoblù si inserisce da dietro su un corner e di collo destro batte di controbalzo il portiere. Al 51′ Gliozzi, dopo essersi visto annullare un gol un minuto prima, regala il pareggio al Cosenza con un colpo di testa su cross di Tremolada. Calabresi in forcing trovano solo due minuti dopo un rigore per fallo di Toscano su Sciaudone: Tremolada fredda Russo per il 2-1 definitivo dei lupi. Con questa vittoria il Cosenza sale a 20 punti lasciandosi alle spalle la zona retrocessione, Entella che resta al terz’ultimo posto con tre punti in meno dei calabresi.

Virtus Entella – Cosenza 1-2 , tabellino e statistiche