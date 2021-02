MONACO DI BAVIERA (Germania) – Lesioni personali nei confronti di Kasia Lenhardt: per questo Jerome Boateng è indagato dalla Procura di Monaco di Baviera, dopo che la sua ex fidanzata è morta suicida due settimane fa e che i risultati dell’esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell’orecchio strappato alla modella. Non una bella notizia per il difensore del Bayern Monaco nel match vinto 4-1 dai Advertisements , valido per l’andata degli ottavi di Champions League.