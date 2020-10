VILLARREAL (Spagna) – Levante e Celta Vigo pareggiano per 1-1 nel posticipo della settima giornata di Liga. Reti tutte nella ripresa: padroni di casa avanti al 48′ con un rigore di Roger Marti, pareggio ospite al 52′ con Sergio Carreira su assist di Denis Suarez. Nei minuti di recupero, il Var annulla un gol di Gomez che avrebbe regalato il successo al Levante, che resta penultimo in classifica. Non sta molto meglio il Celta, sedicesimo in graduatoria.

Levante-Celta Vigo: tabellino e statistiche

Fonte tuttosport.com