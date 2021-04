Un ospite fisso. A pensarci Lewis Hamilton, professione pilota automobilistico, è lo sportivo di livello mondiale più celebrato nella storia recente della Gazzetta dello Sport. Sei dei suoi sette titoli iridati in F.1 sono arrivati tra 2014 e 2020, insieme a prime pagine e titoli a non finire che hanno accompagnato anche 96 vittorie, 98 pole position e imprese da autentico fuoriclasse. Mentre lui cresceva, cercando e trovando una strada fatta anche di impegno civile e battaglie affrontate in prima persona. “Come sono cambiato? Sono lo stesso degli inizi, solo con più esperienza: gli alti e bassi, le cicatrici che rendono la tua pelle più dura, è un adattamento continuo. Gli ultimi 15 anni mi hanno insegnato più di tutti quelli precedenti, su come navigare nel mondo, costruire e migliorare le relazioni umane e professionali. È stato un viaggio incredibile. Non è cambiare: resti la stessa persona, ma cresci”.

Advertisements