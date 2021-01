SOUTHAMPTON (Regno Unito) – Il Liverpool non riscatta i due recenti pareggi con West Bromwich Albion e Newcastle ed esce sconfitta di misura dal St. Mary’s Stadium di Southampton: da un errore di Alexander-Arnold nasce, dopo soli 2′, il gol dell’ex di Ings, che batte Alisson con un pregevole pallonetto. I Reds rischiano ora la vetta della classifica di Premier League a vantaggio dello United, primo ex aequo con 33 punti, ma con una partita in meno (16

contro 17). La reazione dei ragazzi di Klopp, in emergenza totale in difesa (privo diè costretto a schierare l’inedita coppia di centrali Henderson-Fabinho), produce due ghiotte chance, fallite dalla coppia. Veementi le proteste per un possibile fallo di mano disu tiro di: neppure il richiamo delha però convinto l’arbitro Marriner. I padroni di casa, invece, che hanno persodopo mezz’ora per infortunio, hanno sfiorato il raddoppio conin chiusura di primo tempo e conad un passo dal triplice fischio finale.