Il primo round nella sfida a Lewis Hamilton va a Max Verstappen, ma il week end è lungo e nelle Nelle FP1 del GP di Spagna di F1 per ora sorride Valtteri Bottas, che segna il miglior tempo dela sessione davanti all’olandese della Red Bull e al suo compagno in Mercedes.

Sul tracciato di Montmelò, modificato nella curva 10, più dolce e fatale per Robert Kubica, uscito lì con l’Alfa Romeo con esposizione della bandera rossa a 16′ dalla fine della sessione, le prime libere sono dunque nel segno di Bottas, che cerca di riprende fiducia e credibilità e stacca il miglior tempo in 1’18″504, lasciando Verstappen a 33/1000 e Hamilton a 123. Mercedes in forma, dunque, con la McLaren di Lando Norris al 4° posto e le Ferrari subito dietro.

La prestazione di Charles Leclerc, 5° a 492/1000, e Carlos Sainz, 6° a 516/1000 va considerata interessante perché realizzata con gomme gialle, mentre gli altri avevano tutti coperture rosse, più veloci. Ferrari pimpante, quindi, con progressi pure per Sebastian Vettel, 8° con un’Aston Martin che ha modifiche per entrambi i piloti (Stroll è 10°), mentre nei dieci ci sono anche Gasly, 7°, e Perez, 9°.

Mazepin nella sabbia

Sessione caratterizzata anche da una bandiera gialla, dopo pochi minuti, per un’uscita di pista di Mazepin (ancora lui!) nella ghiaia della curva 8, oltre che dall’interruzione per il testacoda di Kubica con l’Alfa Romeo. Nel finale, incomprensione di Bottas che deve andare lungo al tornantino per evitare il contatto con una Ferrari, più lenta in traiettoria, e di Perez, che gesticola per un’ostruzione di Ricciardo, 14°. Fernando Alonso, idolo di casa, è 15°, mentre il suo compagno Ocon è 12°. Tredicesimo Antonio Giovinazzi, 18° Mick Schumacher. Alle 15 la seconda sessione.