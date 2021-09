L’esultanza della marea arancione dopo 6 minuti della seconda sessione di prove libere del GP d’Olanda non ha lasciato spazio a molte interpretazioni: era proprio la Mercedes numero 44 di Lewis Hamilton quella che si è fermata in pista costringendo l’inglese a tornare ai box a piedi. L’incredibile pubblico di Zandvoort, accorso in massa già per le prove libere del venerdì, sente fortissima la sfida iridata tra il campione del mondo e il loro idolo, quel Max Verstappen che si è piazzato quinto al termine della sessione che ha visto chiudere al comando le due Ferrari di Charles Leclerc (1’10”902) e Carlos Sainz (1’11”056) davanti all’Alpin di Esteban Ocon e alla Mercedes di Valtteri Bottas.

Pubblico entusiasta

La F1 riscopre Zandvoort, sulla rinnovata versione che l’anno scorso non si è potuta vedere a causa del Covid. Quest’anno si corre il 13° appuntamento del campionato, con Verstappen in lotta per il titolo e con un pubblico entusiasta che lo vuole spingere all’assalto del primo posto. Oggi, intanto, non è stata una buona giornata per Hamilton, che ha spento per precauzione la power unit segnalando un calo di potenza. Nella prima sessione era stato invece Lewis a portarsi al comando con 97 millesimi di vantaggio sul rivale olandese della Red Bull. Non buono, comunque, aver perso di fatto tutta la sessione, oltre a temere per le sorti del suo motore.