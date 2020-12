MONTEVIDEO – Il River Plate approda in semifinale della Copa Libertadores per la quarta volta consecutiva. Dopo aver vinto 2-0 all’andata, i Milionarios hanno asfaltato 6-2 il Nacional, costretto a giocare in 10 dal 18′ per il rosso a Rochet. Il colombiano Rafael Borre grande protagonista della serata con una tripletta siglata nei secondi 45 minuti di gioco. Il River Plate affronterà in semifinale il Palmeiras, con andata

al Monumental il 5 gennaio e ritorno sette giorni dopo a San Paolo. Nell’altra semifinale il Santos, uscito vittorioso dal doppio confronto col Gremio, attende una fra Racing Avellaneda e Boca Juniors: alla vigilia di Natale gli Xeneize dovranno provare a ribaltare alla Bombonera lo 0-1 dell’andata.