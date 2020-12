al 75′, quando De Jong imbecca in area proprio per Leo Messi che di mancino incrocia, la palla sbatte sul palo ed entra per il suo quinto gol in campionato. I blaugrana passano la parte restante di gara a difendere il vantaggio fino al fischio finale. Sono tre punti che sanno d’ossigeno dopo la clamorosa sconfitta nello scorso turno contro il Cadice e la batosta in Champions al Camp Nou contro la. Con due gare in meno adesso il Barcellona è ottavo.

Barcellona-Levante: curiosità e statistiche

Real Sociedad fermata sul pari. Pareggia anche il Villarreal

E’ terminata in parità, 1-1, la sfida tra Real Betis e Villarreal. All’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, vantaggio degli ospiti con Pau Francisco Torres in apertura mentre a inizio ripresa la risposta dei padroni di casa con la rete di Aitor Ruibal Garcia. Villarreal quarto in classifica, a quota 22. La Real Sociedad, invece, è stata fermata in casa, sull’1-1, dall’Eibar. Allo stadio Reale Seguros Stadium di San Sebastian, vantaggio dei baschi al 20′ con la rete di Barrenetxea Muguruza. Nella ripresa, al 20′, il pari degli ospiti con il gol di Enrich. Con questo pareggio la Real Sociedad ha raggiunto in vetta alla classifica della Liga, a quota 26, l’Atletico Madrid. I baschi però hanno giocato due gare in più dei Colchoneros. Il Granada, infine, si impone per 1-0 in casa dell’Elche. Il gol decisivo è di Suarez Charris al 42′.

Liga, risultati e classifica