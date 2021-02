LEVANTE (Spagna) – L’Atletico Madrid frena la sua marcia pareggiando 1-1 sul campo del Levante nel recupero del secondo turno di Liga. Gli uomini di Simeone, con una gara ancora da recuperare, compiono un altro passettino in vetta alla Liga portandosi a +6 dal Real, mentre salgono in decima posizione gli uomini di Lopez agganciando l’Atheltic a quota 28 punti. Luis Suarez porta il primo squillo della partita, ma al 17′ Advertisements che finalizza una grande azione battendo Oblak sul primo palo. L’Atletico risponde subito collezionando quattro occasioni da gol nel giro di 10′ per poi pareggiare al 37′ con un tiro di Llorente deviato dal difensore avversario Rober Pier. Nella ripresa i Colchoneros prova a spingere sull’acceleratore, ma Aitor Fernandez è autore di grandi interventi e riesce a tenere il risultato in equilibrio. All’85’ in soccorso del portiere del Levante arriva anche l’assistente di Montero che annulla il possibile gol del sorpasso di Saul, mentre all’88 è Oblask a superarsi su Clerce per evitare il peggio.