VALENCIA (Spagna) – L’Atletico di Simeone supera il Valencia al Mestalla e conquista la vetta della Liga insieme alla Real Sociedad, a quota 23 punti. Fanno festa i colchoneros al termine di una gara molto equilibrata, decisa solamente nei minuti finali. I padroni di casa ci provano nei primi 20′ con la punizione di Soler e il colpo di testa di Racic sui quali si fa torvare pronto

Advertisements

Oblak, la risposta ospite è di Lemar al 38′ ma un super intervento di Domenech dice di no al francese. Nella ripresa sono poche le occasioni degne di nota, ma al 79′ uno sfortunato autogol diregala il vantaggio ai biancorossi che nel finale evitano pericoli e mantengono un importante risultato. Termina 1-1 la sifda tracon protagonista. L’ex Torino infatti sblocca la gara per i padroni di casa al 38′, ma al 48′ lascia in dieci i suoi per doppia ammonizione. Il pareggio ospite lo firmaal 55′.