BILBAO (SPAGNA) – Finisce 4-0 per l’Athletic il posticipo della decima giornata di Liga. A Bilbao, la formazione di Garitano ha travolto il Betis e conquistato la quarta vittoria in campionato, salendo a quota 12 punti in classifica e agganciando Valencia, Elche, Getafe e Betis in graduatoria. Per la formazione di Siviglia guidata da Pellegrini, invece, si tratta della sesta sconfitta in 10 incontri di Liga, la quarta

nelle ultime 5 giornate. L’Athletic Bilbabo ha sbloccato il risultato dopo appena 9 minuti di gioco con l’autorete di Ruiz e poi ha raddoppiato al 33′ con Capa. Nel secondo tempo, prima il 3-0 di Muniain e poi il definitivo 4-0 firmato da, ex calciatore del Torino.

Athletic Bilbao-Betis: curiosità e statistiche

La classifica di Liga

Fonte tuttosport.com

