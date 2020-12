guidati da Mendilibar erano riusciti a passare in vantaggio, ma un tocco inutile sulla linea di Inui (partito in posizione di fuorigioco) aveva reso vano il potenziale gol di Bryan Gil.

SIVIGLIA (Spagna) – L’Eibar batte 2-0 a domicilio il Betis e mette sempre più nei guai il tecnico Manuel Pellegrini. Se l’aggiudica la squadra basca la sfida tra due squadre reduci da periodi abbastanza duri in Liga, imponendosi al Benito Villamarin di Siviglia grazie alle reti (entrambe nella ripresa) di Muto e Burgos. Un successo meritato e che sarebbe potuto essere anche più largo. Già nel primo tempo gli ospiti

La cronaca della partita e il tabellino

Advertisements

Eibar, 2-0 sul Betis al Villamarin

L’altro giapponese della squadra basca, Muto, ha poi messo le cose a posto nel secondo tempo, segnando dopo appena 4 minuti la sua prima rete con la maglia dell’Eibar. Trascorrono altri 4 minuti ed ecco il raddoppio su calcio di rigore firmato dall’argentino Burgos, che subito ha dedicato il suo gol a Diego Armando Maradona, indicando il cielo e rivolgendo in alto dieci dita. Possibilità di triplicare nel finale con un altro penalty (fallo di Bartra su Inui), ma stavolta Sergi Enrich si è lasciato ipnotizzare da Robles. Finisce così 2-0 per l’Eibar, quinta sconfitta nelle ultime sei gare per il Betis. Sempre più traballante la panchina di Manuel Pellegrini.