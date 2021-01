VALENCIA (Spagna) – La diciottesima giornata di Liga si chiude con l’1-1 tra Valencia e Cadice al Mestalla. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita cambia il copione nella ripresa: al 58′ Espino si libera sulla sinistra con un bel dribbling e dal suo cross arriva la rovesciata a pochi metri dalla porta dell’ex Lozano. I padroni di casa reagiscono e al 79′ Maxi Gomez pareggia di testa

su un bel traversone dalla sinistra di Gayà. Il Valencia, che non vince in campionato dall’8 novembre e che era reduce da due sconfitte consecutive, trova un pareggio che le dà ossigeno, anche se la classifica resta complicata: 17° posto con 16 punti. Il Cadice invece perde l’occasione di compiere un importante balzo nella parte sinistra della graduatoria: i ragazzi di Cervera restano decimi in coabitazione col Betis a quota 20.