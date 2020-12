VIGO (SPAGNA) – Finisce in goleada la partita di Vigo tra Celta e Cadice per il 13esimo turno di Liga. La squadra di casa vince 4-0 e trova il terzo successo di fila in campionato, salendo al nono posto in classifica con 16 punti. Il Cadice, invece, rimedia la quinta sconfitta in campionato e rimane con il Granada a quota 18 in sesta posizione. Il Celta è passato

in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco con la rete di Nolito e poi ha trovato il raddoppio alla mezz’ora con il rigore trasformato da Aspas. Prima dell’intervallo, il tris di Beltran e il definitivo 4-0 firmato da Mendez.