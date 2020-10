EIBAR (SPAGNA) – Vittoria in trasferta del Cadice nell’anticipo dell’ottava giornata della Liga. La formazione di Cervera vince 2-0 sul campo dell’Eibar e raggiunge momentaneamente in testa alla classifica della massima serie spagnola la Real Sociedad a quota 14 punti. Sblocca l’incontro Negredo al minuto di gioco 36 del primo tempo, poi raddoppia dopo appena tre minuti Sanchez per il definitivo 0-2: per il Cadice è la quarta vittoria in 8 gare di Liga. L’Eibar, invece, rimedia la quarta sconfitta in campionato e rimane a metà graduatoria con 8 punti.

Eibar-Cadice: curiosità e statistiche

Liga, risultati e classifica

Fonte tuttosport.com