Una chance persa per il Villarreal , che nell’ultima delle tre partite odierne di Liga non va al di là del 2-2 casalingo contro il Granada e fallisce il momentaneo sorpasso al Barcellona . La squadra di Emery (ora quarta con il Siviglia a -1 dai ‘blaugrana’) va sotto al 21′ punita da Soldado , pareggia quasi subito con Pena (29′) e nella ripresa sorpassa con un rigore trasformato da Gomez (65′) ma

Una vittoria pesante invece quella ottenuta poco prima dal Betis, che vince 2-1 in rimonta lo scontro diretto contro il Celta Vigo (la doppietta segnata da Canales nel primo vanifica l’iniziale vantaggio di Mina) e si avvicina alle posizioni che valgono l’Europa. Nel primo match della giornata infine successo di misura per il Getafe contro il fanalino di coda Huesca: l’1-0 porta la firma di Arambarri, in rete al 69′.

