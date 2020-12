VITORIA-GASTEIZ (Spagna) – Termina 0-0 la sfida tra Deportivo Alavés e Real Sociedad allo stadio Mendizorrotza. Partita senza grosse emozioni, dove gli uomini di Alguacil non sfruttano la superiorità numerica per l’espulsione di Battaglia al 61′, e rimangono al secondo posto in classifica. Brutte notizie inoltre per i prossimi avversari del Napoli in Europa League . I baschi, oltre all’assenza del talentuoso Mikel Oyarzabal , nelle prossime partite dovranno probabilmente rinunciare anche a David Advertisements . L’ex City, durante il riscaldamento, ha accusato un problema di natura muscolare che gli impedito di scendere in campo con i compagni di squadra.

Granada-Huesca pareggio ricco di gol

Pareggio in extremis per il Granada che nei minuti finali segna due reti e conquista un punto importante in ottica salvezza. Succede davvero di tutto all’Estadio Nuevo Los Cármenes. A stappare la sfida è Rico che in tuffo di testa su cross di Ramirez porta in vantaggio gli ospiti con un bel gol in tuffo di testa. Al 43′, però, il pari di Suarez Charris glaciale davanti al portiere avversario. Nella ripresa l’Huesca si porta sull’1-3 con Garcia che, indisturbato, da pochi passi in spaccata riporta avanti gli ospiti, e Okazaki. Pallonetto perfetto dell’ex Leicester da trequarti campo. Quando la gara sembra volgere ai titoli di coda, il Granada trova le forze per reagire e trovare il pari con due colpi di testa nel giro di due minuti, 88′ e 90′. Molina accorcia le distanze, Sanchez firma il definitivo 3-3.

Granada-Huesca 3-3, tabellino e statistiche

Iglesias e Miranda stendono l’Osasuna

Decisivi i cambi di Manuel Pellegrini nella sfida tra Osasuna e Betis. Sono proprio Borja Iglesias e Juan Miranda, entrati nella ripresa, a firmare il 2-0. Borja Iglesias rompe l’equilibrio al 76′ mettendo in rete una palla di Ruibal Garcia su cui c’è scritto “spingere”. In pieno recupero, quando i padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pareggio, ecco che arriva il raddoppio di Juan Miranda. A inizio gara, annullato un gol all’ex Crotone e Sampdoria Budimir, più avanti di tutti.

Osasuna-Betis: 0-2, tabellino e statistiche

Villarreal-Elche: pareggio senza emozioni

La sfida tra Villarreal e Elche termina senza che nessuna della due squadre riesca a segnare un gol. Gli uomini di Unaj Emery hanno cercato con maggiore continuità il gol che potesse sbloccare il match senza però riuscire a sbloccare il match. Poche le azioni degne di rilievo da una parte e dall’altra con le due squadre che alla fine sono riuscite a guadagnare entrambe un punto in classifica

Villarreal-Elche: 0-0, tabellino e classifica