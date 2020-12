BILBAO (Spagna) – La vince in trasferta il Celta Vigo la sfida di Liga al San Mamés contro l’Athletic Bilbao. I galiziani si impongono 2-0 (reti di Hugo Mallo e Iago Aspas) e riescono così ad agganciare i baschi a 13 punti in classifica, infrangendo il tabù che non li vedeva vincenti in questo stadio da 8 partite. Secondo successo consecutivo per la squadra di Eduardo Coudet, che si

Advertisements

era sbloccata nel turno precedente contro il Granada e ha trovato le conferme che cercava in questa trasferta. Brutta battuta d’arresto invece per i padroni di casa guidati da Garitano, reduci da 4 punti nelle ultime 2 gare e soprattutto da 3 vittorie di seguito al San Mamés. Match molto equilibrato nel primo tempo, con il Celta Vigo che probabilmente meritava qualcosa di più ai punti, nonostante l’Athletic avesse tenuto di più il pallino del gioco.