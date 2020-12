BARCELLONA (SPAGNA) – Il Barcellona vince in rimonta, 2-1, contro la Real Sociedad grazie alle reti realizzate da Jordi Alba e de Jong. Con questo successo l’undici di Koeman sale momentaneamente in quinta posizione a quota 20 punti a -6 dall’Atletico Madrid e dall’undici di Alguacil. Al 27′ gli ospiti passano in vantaggio grazie a un tocco sotto porta di Willian José su assist di Portu. Quattro minuti

dopo i blaugrana trovano la rete del pari grazie a un bel destro a giro di Jordi Alba dall’interno dell’area di rigore. Al 36′ grande occasione per Griezmann che recupera palla salta il portiere Remiro ma centra in pieno la traversa. Allo scadere del primo tempo, però, il Barcellona passa in vantaggio grazie a una conclusione da posizione di ravvicinata di de Jong. L’arbitro inizialmente annulla la rete per fuorigioco dell’olandese ma il VAR, successivamente, convalida il gol. Nel finale ci prova la Real Sociedad con Nacho Monreal ma ter Stegen fa ottima guardia.