MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid vince 3-1 in casa contro l’Athletic in Liga. La formazione di Zidane stende il Bilbao e trova il terzo successo di fila in campionato. I blancos, infatti, venivano dalla vittoria sul campo del Siviglia e dal successo nel derby contro l’Atletico Madrid e sono riusciti a trovare i tre punti anche contro la squadra di Garitano, che era in inferiorità numerica dal

13′ minuto di gioco del primo tempo per l’espulsione di Raul Garcia. Con gli ospiti in dieci dopo neanche 15 minuti, il Real ha sbloccato l’incontro nel recupero del primo tempo con la rete disi è fatto recuperare a inizio ripresa dal pareggio di Ander Capa ma ha trovato, a quindici minuti dal novantesimo, il gol della vittoria conche poi ha chiuso i giochi con il definitivo 3-1 e la doppietta personale. I blancos salgono così a quota 26 punti e raggiungono Real Sociedad e Atletico Madrid in testa alla classifica di Liga.