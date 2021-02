VALENCIA (Spagna) – Finisce 1-1 la sfida di Liga al Ciutat de Valencia tra Levante e Athletic, che muovono la loro classifica e salgono rispettivamente a 32 e 30 punti. Una partita segnata da due calci di rigore, il primo realizzato da Roger e l’altro da Raul Garcia, che ha messo di fronte due squadre inevitabilmente distratte dallo stesso identico confronto che si terrà il 4 marzo, ma con in palio

l’accesso alla finale di Copa del Rey (dopo l’andata a Bilbao terminata anch’essa 1-1): un’eventuale vittoria in quell’occasione per il Levante garantirebbe la prima finale per il club in 111 anni di storia, mentre per l’Athletic ci sarebbe la possibilità di bissare quanto fatto nella scorsa edizione, un epilogo del torneo raggiunto ma ancora non giocato (per via del Covid è stato posticipato al 3 aprile 2021) nel derby basco contro la Real Sociedad.