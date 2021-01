Cartellini, colpi di scena ed mozioni nel derby andaluso Betis-Siviglia , con 7 gialli (4 già nel primo tempo), un gol per parta a inizio ripresa e il rigore del possibile sorpasso fallito dai padroni di casa a un quarto d’ora dalla fine. In attesa di Real Madrid-Celta Vigo di stasera finisce così 1-1 il secondo anticipo della 17ª giornata della Liga. Ad aprire le danze al 48′ è l’ex milanista

Real Madrid-Celta Vigo (ore 21): segui la sfida in diretta

Advertisements

Villarreal ad alta quota

Nell’altro anticipo di oggi invece importante vittoria del Villarreal, che in casa supera per 2-1 il Levante riscattando così il ko incassato dal Siviglia nell’ultima gara del 2020. Un gol per tempo per i padroni di casa: prima Nino al 19′, poi Moreno al 54′ le cui rete hanno consentito di rendere inutile quella segnata a un quarto d’ora dalla fine dagli ospiti con Leon. Con questo successo la squadra di Emery si porta a 29 punti in classifica, terza a pari merito con la Real Sociedad, mentre la compagine allenata da Lopez resta a quota 18.

Liga: calendario, risultati e tabellini della 17ª giornata